Канцлер Германии Шольц назвал неприемлемыми оскорбления русскоязычных жителей ФРГ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недопустимыми оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии.
Канцлер Германии Шольц назвал неприемлемыми оскорбления русскоязычных жителей ФРГ
  • AP
  • © Michael Sohn

«Совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию», — заявил он. Его слова приводит РИА Новости.

Щольц добавил, что каждый житель Германии может рассчитывать на защиту государства.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что русскоговорящие дети подвергаются дискриминации в школах и детских садах Европы.

Также в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Подробнее о притеснении россиян за рубежом — в материале RT.

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