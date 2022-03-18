Член-корреспондент РАН Козлов напомнил о рисках при бесконтрольном приёме антибиотиков

Главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов напомнил о рисках при бесконтрольном приёме антибиотиков.

«Некоторые люди всё ещё не знают, что антибиотики действуют только на бактерии, потому при коронавирусе их принимать бесполезно. Кроме того, что препараты не действуют на любые вирусы, они ещё и убивают полезные бактерии организма», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также может возникнуть резистентность к антимикробным препаратам.

«К появлению резистентности приводит не только бесконтрольный приём препарата, но и нарушения графика приёма антибиотика», — добавил эксперт.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что произвольный приём антибиотиков может повлечь за собой определённые риски для здоровья.