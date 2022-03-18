Член-корреспондент РАН Козлов напомнил о рисках при бесконтрольном приёме антибиотиков
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«Некоторые люди всё ещё не знают, что антибиотики действуют только на бактерии, потому при коронавирусе их принимать бесполезно. Кроме того, что препараты не действуют на любые вирусы, они ещё и убивают полезные бактерии организма», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, также может возникнуть резистентность к антимикробным препаратам.
«К появлению резистентности приводит не только бесконтрольный приём препарата, но и нарушения графика приёма антибиотика», — добавил эксперт.
Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что произвольный приём антибиотиков может повлечь за собой определённые риски для здоровья.