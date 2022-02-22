Терапевт Романенко предостерегла от ошибок при приёме антибиотиков

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Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что произвольный приём антибиотиков может повлечь за собой определённые риски для здоровья.
Терапевт Романенко предостерегла от ошибок при приёме антибиотиков
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«Зачастую пациенты принимают антибиотики для профилактики, чтобы легче протекала вирусная инфекция и не развились осложнения. На самом деле течение будет зависеть от количества дозы вируса, исходного состояния организма, наличия хронических заболеваний. Антибиотик никак не улучшит течение болезни, не предотвратит осложнения, но может сформировать колоссальную угрозу», — сказала Романенко в беседе с URA.RU.

По её словам, применяя антибиотики без назначения врача, пациент формирует антибиотикорезистентность.

«Потом может наступить момент, когда действительно понадобится антибактериальный препарат, а он не будет работать, потому что собственная микрофлора уже к нему адаптировалась», — объяснила специалист.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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