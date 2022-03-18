Набиуллина заверила в достаточном запасе продуктов в России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о достаточных запасах продуктов в стране и отметила, что цены на отдельные товары могут снизиться в будущем.

«Сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар... Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается», — приводит РИА Новости заявление Набиуллиной.

Она добавила, что большинство таких товаров производится на территории России из отечественного сырья.

«По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться», — рассказала глава ЦБ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Позднее Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок по фактам незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены.

В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о запасах сырья для товаров гигиены в России минимум на шесть месяцев.