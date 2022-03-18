В Омской области выявили 361 случай коронавируса за сутки

В Омской области выявили 361 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 199 716. По данным федерального оперштаба, выздоровели 190 145 жителей (+557 за минувшие 24 часа).

Вакцинировались 1 158 208 человек, оба компонента вакцины получили 879 930.

В целом в России за сутки зарегистрировали 34 442 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».