Вирусолог Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон»

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».

«Патогенность BA.2 такая же, как и у омикрон-варианта. BA.2 немножко быстрее распространяется. У нас вряд ли будет какая-то большая вспышка заболеваемости прямо сейчас», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, в России, как и в Европе, «стелс-омикрон» не будет иметь серьёзного характера.

Как считает Чумаков, пока необходимо продолжать ревакцинацию каждые полгода.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.