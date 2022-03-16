Вирусолог Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон»

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Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».
Вирусолог Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон»
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«Патогенность BA.2 такая же, как и у омикрон-варианта. BA.2 немножко быстрее распространяется. У нас вряд ли будет какая-то большая вспышка заболеваемости прямо сейчас», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, в России, как и в Европе, «стелс-омикрон» не будет иметь серьёзного характера.

Как считает Чумаков, пока необходимо продолжать ревакцинацию каждые полгода.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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