Сомнолог Царёва рассказала, как справиться с бессонницей

Врач-сомнолог Елена Царёва назвала ряд важных рекомендаций, которые помогут избежать бессонницы.

В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что перед сном лучше не брать с собой в постель телефон, поскольку человек тем самым загружает свой мозг дополнительной информацией. Также свет от экрана препятствует выработке гормона сна — мелатонина.

«Преодолеть бессонницу поможет отказ от некоторых продуктов, обладающих тонизирующим эффектом: кофе, чай, шоколад, спортивное питание и другие продукты, в которых высокое содержание кофеина. Изменить ситуацию поможет специальный режим, который можно для себя выработать. Уменьшите употребление спиртного и тонизирующих напитков. Также не рекомендуется есть перед сном», — рассказала Царёва.

Ранее врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Известиями» рассказал, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном в зимний период.