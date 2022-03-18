Сомнолог Царёва рассказала, как справиться с бессонницей

Короткая ссылка
Врач-сомнолог Елена Царёва назвала ряд важных рекомендаций, которые помогут избежать бессонницы.
Сомнолог Царёва рассказала, как справиться с бессонницей
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что перед сном лучше не брать с собой в постель телефон, поскольку человек тем самым загружает свой мозг дополнительной информацией. Также свет от экрана препятствует выработке гормона сна — мелатонина.

«Преодолеть бессонницу поможет отказ от некоторых продуктов, обладающих тонизирующим эффектом: кофе, чай, шоколад, спортивное питание и другие продукты, в которых высокое содержание кофеина. Изменить ситуацию поможет специальный режим, который можно для себя выработать. Уменьшите употребление спиртного и тонизирующих напитков. Также не рекомендуется есть перед сном», — рассказала Царёва.

Ранее врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Известиями» рассказал, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном в зимний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить