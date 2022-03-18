В Красноярском крае подтвердили 471 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 355 466. Выздоровели 338 294 жителя, в том числе 1904 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Нижегородской области организовали проведение профилактических прививок, в том числе от коронавируса, для беженцев из Донбасса. Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В ведомстве отметили, что некоторые жители ДНР и ЛНР прибыли на территорию России уже привитыми от COVID-19.
Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».