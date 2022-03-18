Диетолог Аплетаева перечислила провоцирующие воспаление продукты
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Так, большое количество соли раздражает слизистую желудка и способно вызвать гастрит, сказала специалист в беседе с «Москвой 24».
«Если мы начнём ежедневно есть по банке солёных огурцов на протяжении двух-трёх месяцев, это может вызвать воспалительный процесс в желудке», — добавила Аплетаева.
Вредны и «токсические» способы приготовления пищи, к которым относятся копчение и жарка, уточнила эксперт.
Также проблемы может вызвать длительное чрезмерное потребление сахара.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.