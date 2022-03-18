Эндокринолог Михалева рассказала о полезных свойствах спаржи

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах спаржи.
Эндокринолог Михалева рассказала о полезных свойствах спаржи
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По словам специалиста, овощ содержит большое количество важнейших фитонутриентов — например, сапонинов, которые оказывают выраженное действие против атеросклероза.

Кроме того, спаржа является ценным источником ряда витаминов группы В (В1, В2, В3, В9 и В12), которые среди прочего позитивно отражаются на обмене веществ.

Спаржа богата и минералами. В их число входят селен, кальций, медь, цинк, магний, марганец, калий и фосфор. Они положительно влияют на здоровье костей, иммунной системы, кожи, волос и ногтей.

Также овощ содержит более 70 различных биофлавоноидов, обладающих антиоксидантным действием, и соединений, обладающих противоатеросклеротическим действием.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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