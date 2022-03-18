Эндокринолог Михалева рассказала о полезных свойствах спаржи
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По словам специалиста, овощ содержит большое количество важнейших фитонутриентов — например, сапонинов, которые оказывают выраженное действие против атеросклероза.
Кроме того, спаржа является ценным источником ряда витаминов группы В (В1, В2, В3, В9 и В12), которые среди прочего позитивно отражаются на обмене веществ.
Спаржа богата и минералами. В их число входят селен, кальций, медь, цинк, магний, марганец, калий и фосфор. Они положительно влияют на здоровье костей, иммунной системы, кожи, волос и ногтей.
Также овощ содержит более 70 различных биофлавоноидов, обладающих антиоксидантным действием, и соединений, обладающих противоатеросклеротическим действием.
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