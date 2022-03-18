Экономист оценил предложения по не вернувшимся в Россию до 1 мая иностранным компаниям

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Дарья Ускова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.
Экономист оценил предложения по не вернувшимся в Россию до 1 мая иностранным компаниям
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«Все инициативы, связанные с запретами, во время форс-мажорной экономики всегда действуют негативно, потому что может сложиться любая ситуация. Зачем ставить такой барьер? А если они вернутся в июне?» — отметил Остапкович.

По его словам, установление жёстких сроков является «не совсем правильной» мерой, необходимо продумать все условия.

«Они же создают рабочие места, они платят налоги», — добавил экономист.

Эксперт пояснил, что если компании приходят с тем, чтобы улучшать качество жизни людей, приносить налоги, создавать рабочие места, то им не нужно ставить сроки.

«Может быть, они более эффективными придут, если придут в июне или в июле», — добавил собеседник RT.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на работу на десять лет для не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний.

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