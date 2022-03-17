Путин заявил, что крупные российские компании и банки могут начинать работу в Крыму

Российский президент Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.

Об этом он сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Он отметил, что санкции не только создают проблемы, но и открывают новые возможности.

«В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские структуры, которые, ну прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, — теперь им нечего бояться», — сказал президент.

Путин заявил, что теперь крупные компании, включая банки, могут, не боясь, приходить на полуостров и активно работать в регионе.

Также российский президент поручил продлить до 2027 года действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя.