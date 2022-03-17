Путин поручил продлить до 2027 года действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя

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Российский лидер Владимир Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, в перспективе — до 2030 года.
Путин поручил продлить до 2027 года действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Нам ещё многое предстоит сделать в расширении транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. В этой связи предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя», — заявил Путин.

Президент предложил увеличить срок реализации данной программы до 2027 года, с перспективой — до 2030 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будущее Крыма — навсегда с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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