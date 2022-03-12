Ресторатор Миронов заявил, что российские компании быстро займут места иностранных сетей

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Российские компании готовы быстро занять места иностранных сетей на рынке общепита. Об этом сообщил основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ресторатор Миронов заявил, что российские компании быстро займут места иностранных сетей
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

«Даже если они (иностранные компании. — RT) уйдут с рынка, ничего не случится. Их помещения мгновенно займут другие заведения общественного питания. Чтобы их заменить, нет необходимости, на мой взгляд, создавать отдельную сеть, это дорого и не нужно. Рынок общественного питания легко растворит эти точки в себе», — приводит слова Миронова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что паника по поводу ухода иностранных сетей из России сильно преувеличена. 

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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