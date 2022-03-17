Мишустин потребовал не допускать роста цен

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Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счёт роста цен. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал не допускать роста цен
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«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. 

Ранее появилась информация, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что в России нет предпосылок для образования дефицита продуктов питания в условиях западных санкций.

Подробнее — в материале RT.

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