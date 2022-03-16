В Оренбургской области зафиксировали 781 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 781 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 204 077. Выздоровел 178 401 житель, включая 1787 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с 7 по 13 марта число заболеваний ОРВИ в Ульяновской области снизилось на 22%. Количество новых пациентов — 8146, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Эпидемиологический порог превышен в регионе на 6,4%. Если сравнивать с периодом с 28 февраля по 6 марта, то количество заболеваний снизилось на 20%.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.