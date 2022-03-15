Врачи Романенко и Мескина рассказали о возможных последствиях COVID-19

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

«С учётом того, что рецепторы у коронавируса находятся по всему организму и страдать может как соединительная ткань, так и нервная ткань, лёгкие и сердце, соответственно, последствия могут быть у всех разные», — заявила Романенко в беседе с URA.RU.

По её словам, после перенесённой инфекции может возникнуть сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа.

Со своей стороны, Мескина согласилась с тем, что диабет и заболевания щитовидной железы могут встречаться после COVID-19 наиболее часто.

«Могут быть артриты, заболевания нервной системы, полирадикулопатия, другие болезни суставов. Все заболевания могут регистрироваться. Другой вопрос, насколько часто они встречаются в популяции», — добавила она.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.