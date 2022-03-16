Собянин распорядился выделить гранты для отечественных сетей быстрого питания

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Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Соответствующая информация приводится на сайте столичного правительства.
Собянин распорядился выделить гранты для отечественных сетей быстрого питания
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«Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (развитие) сетей быстрого питания в городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы.

Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Генеральный директор Макдоналдс Крис Кемпчински 8 марта сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Сергей Собянин выразил мнение, что отечественные сети общественного питания могут за год заместить около 250 ресторанов Макдоналдс, закрывшихся в столице.

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка» Андрей Конончук прокомментировал решение корпорации McDonald's приостановить работу в России.

По его словам, компания рассчитывает на приток посетителей.

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