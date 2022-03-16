Собянин распорядился выделить гранты для отечественных сетей быстрого питания

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Соответствующая информация приводится на сайте столичного правительства.

«Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (развитие) сетей быстрого питания в городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы.

Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Генеральный директор Макдоналдс Крис Кемпчински 8 марта сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Сергей Собянин выразил мнение, что отечественные сети общественного питания могут за год заместить около 250 ресторанов Макдоналдс, закрывшихся в столице.

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка» Андрей Конончук прокомментировал решение корпорации McDonald's приостановить работу в России.

По его словам, компания рассчитывает на приток посетителей.