В «Крошке-картошке» прокомментировали решение McDonald's приостановить работу в России

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка» Андрей Конончук прокомментировал решение корпорации McDonald's приостановить работу в России.

«Мы развиваемся по своему плану. Если сегодня появятся дополнительные места, то мы будем рассматривать их и, возможно, занимать. Но так как мы повсеместно стоим рядом с McDonald's, то мы сильно на его места не рассчитываем. У него и формат другой, и размер другой, и так далее», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Тем не менее, по его словам, компания рассчитывает на приток посетителей.

Конончук также сообщил, что относится к уходу McDonald's с некоторым сожалением, поскольку ряд российских граждан могут остаться без работы.

«С другой стороны, я считаю, что для российского бизнеса это некий шанс, некая фора. Вернётся он, не вернётся — не знаю. Но есть время на опустевшем рынке доказать, что мы не хуже», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов McDonald's за год.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.