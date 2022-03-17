В России предложили изменить закон для защиты прав российских сотрудников иностранных посольств
- РИА Новости
Копия обращения на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении RT.
Как объяснил Аманлиев, на территории России в силу закона гражданам сложно взыскивать невыплаченную зарплату и оспаривать незаконные увольнения в случае, если работодателем является посольство иностранного государства.
Адвокат добавил, что посольство может уволить сотрудника даже в отсутствие оснований, придумав любой предлог, что в дальнейшем может повлиять на его трудовую репутацию.
Он заявил, что в ст. 8 Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» содержатся определённые противоречия.
«В ч. 1 статьи говорится о том, что с иностранным посольством можно судиться в случае, если спор трудовой, и что посольство не пользуется в этом случае неприкосновенностью», — пояснил эксперт.
Между тем в ч. 2 п. 3 этой статьи говорится, что положения ч. 1 не применяются в случае, если «предметом судебного разбирательства является приём на работу, продолжение выполнения трудовой функции или восстановление на работе».
«Но абсурд в том, что приём на работу, продолжение выполнения трудовой функции или восстановление на работе — это всё, из чего вообще состоят трудовые отношения. Фактически ст. 8 Федерального закона закрыла доступ россиянам к судебной защите своих прав, в случае если работодателем является посольство иностранного государства», — говорится в тексте обращения.
Аманлиев считает, что этот пункт необходимо признать утратившим силу.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.