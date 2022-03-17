В России предложили изменить закон для защиты прав российских сотрудников иностранных посольств

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Анастасия Румянцева
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести изменения в федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» с целью защиты трудовых прав российских граждан, которые работают в посольствах иностранных государств.
В России предложили изменить закон для защиты прав российских сотрудников иностранных посольств
  • РИА Новости

Копия обращения на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении RT.

Как объяснил Аманлиев, на территории России в силу закона гражданам сложно взыскивать невыплаченную зарплату и оспаривать незаконные увольнения в случае, если работодателем является посольство иностранного государства.

Адвокат добавил, что посольство может уволить сотрудника даже в отсутствие оснований, придумав любой предлог, что в дальнейшем может повлиять на его трудовую репутацию.

Он заявил, что в ст. 8 Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» содержатся определённые противоречия.

«В ч. 1 статьи говорится о том, что с иностранным посольством можно судиться в случае, если спор трудовой, и что посольство не пользуется в этом случае неприкосновенностью», — пояснил эксперт.

Между тем в ч. 2 п. 3 этой статьи говорится, что положения ч. 1 не применяются в случае, если «предметом судебного разбирательства является приём на работу, продолжение выполнения трудовой функции или восстановление на работе».

«Но абсурд в том, что приём на работу, продолжение выполнения трудовой функции или восстановление на работе — это всё, из чего вообще состоят трудовые отношения. Фактически ст. 8 Федерального закона закрыла доступ россиянам к судебной защите своих прав, в случае если работодателем является посольство иностранного государства», — говорится в тексте обращения.

Аманлиев считает, что этот пункт необходимо признать утратившим силу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

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