Генпрокуратура России проверит объявившие об уходе с российского рынка компании
- РИА Новости
«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Уточняется, что установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.