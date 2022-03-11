Генпрокуратура России проверит объявившие об уходе с российского рынка компании

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Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.
Генпрокуратура России проверит объявившие об уходе с российского рынка компании
  • РИА Новости

«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Уточняется, что установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

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