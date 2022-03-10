Медведев: Россия готова отвечать на уход компаний из страны из-за давления Запада

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Недалёким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений. Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле... Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер экономической поддержки, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, которые покидают российский рынок.