Медведев: Россия готова отвечать на уход компаний из страны из-за давления Запада

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.
Медведев: Россия готова отвечать на уход компаний из страны из-за давления Запада
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Недалёким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений. Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле... Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер экономической поддержки, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, которые покидают российский рынок.

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