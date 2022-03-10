Медведев: Россия готова отвечать на уход компаний из страны из-за давления Запада
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
«Недалёким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений. Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле... Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко», — отметил Медведев.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер экономической поддержки, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, которые покидают российский рынок.