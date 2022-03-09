ЕР: в кабмине одобрили один из механизмов национализации имущества иностранных компаний

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок.
ЕР: в кабмине одобрили один из механизмов национализации имущества иностранных компаний
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в Telegram-канале «Единой России».

Согласно документу, разрешается вводить внешнее управление по суду при прекращении деятельности организаций, в которых более 25% акций принадлежит иностранным лицам недружественных государств.

При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников.

Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, а затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется.

Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

«Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему», — отметил он.

Позднее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

Как отметил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

Они, в частности, предусматривают продолжение полноценной работы компании в России, передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнёрам и уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников.

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