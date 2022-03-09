ЕР: в кабмине одобрили один из механизмов национализации имущества иностранных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок.

Об этом говорится в Telegram-канале «Единой России».

Согласно документу, разрешается вводить внешнее управление по суду при прекращении деятельности организаций, в которых более 25% акций принадлежит иностранным лицам недружественных государств.

При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников.

Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, а затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется.

Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

«Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему», — отметил он.

Позднее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

Как отметил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

Они, в частности, предусматривают продолжение полноценной работы компании в России, передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнёрам и уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников.