В «Единой России» предложили национализировать производства ушедших из России компаний

В «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своём выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.

По словам Турчака, страны Запада развязали против России санкционную войну.

Он отметил, что целью партии является сохранить рабочие места.

Ранее автоконцерн Nissan анонсировал остановку работы своего завода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.