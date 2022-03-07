В «Единой России» предложили национализировать производства ушедших из России компаний
- РИА Новости
«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своём выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.
По словам Турчака, страны Запада развязали против России санкционную войну.
Он отметил, что целью партии является сохранить рабочие места.
Ранее автоконцерн Nissan анонсировал остановку работы своего завода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.