В «Единой России» предложили национализировать производства ушедших из России компаний

Короткая ссылка
В «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.
В «Единой России» предложили национализировать производства ушедших из России компаний
  • РИА Новости

«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своём выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.

По словам Турчака, страны Запада развязали против России санкционную войну.

Он отметил, что целью партии является сохранить рабочие места.

Ранее автоконцерн Nissan анонсировал остановку работы своего завода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить