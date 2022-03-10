В Госдуме рассказали о планах властей по национализации компаний, решивших уйти из России

Зампредседателя Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в стриме RT «Летучка» рассказал о планах властей по национализации компаний, решивших уйти из России.

По его словам, российские власти, вероятно, дадут компаниям какой-то период времени, чтобы «одуматься».

«Возможно, это будет три месяца (чтобы одуматься. — RT), потом будет национализация обанкротившихся предприятий. Видимо, будет действовать через механизм банкротства, по крайней мере, сейчас такой вариант рассматривается... Чтобы на государство не вешать сотни различных предприятий, сразу же будем подыскивать инвесторов, которые готовы будут банкрота себе забрать», — сказал он.

По его словам, например, IKEA комплектовалась российскими и белорусскими предприятиями, поэтому магазины компании просто может забрать кто-то из представителей отечественного бизнеса.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер экономической поддержки, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, которые покидают российский рынок.