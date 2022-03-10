Путин поддержал идею о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями
- РИА Новости
«Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов, нужно тогда, как предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал Путин.
По его словам, легальных рыночных инструментов достаточно.
«Никакого произвола здесь нет необходимости допускать», — добавил Путин.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.