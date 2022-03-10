Путин поддержал идею о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.
Путин поддержал идею о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями
  • РИА Новости

«Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов, нужно тогда, как предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал Путин.

По его словам, легальных рыночных инструментов достаточно.

«Никакого произвола здесь нет необходимости допускать», — добавил Путин. 

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

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