В Минэкономразвития заявили о поддержке ряда иностранных компаний в России

Россия поддержит те иностранные компании, которые исполняют свои обязательства. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития России Максим Решетников.

«Под давлением компании говорят: «Мы заморозим инвестиции», — но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем и перед своими коллективами, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались», — приводит его слова ТАСС.

Решетников заявил, что с пониманием относится к заморозке инвестиционной деятельности иностранных компаний в России.

«Для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, насколько сильное там давление», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.