Отоларинголог Зайцев рассказал, как стресс может отразиться на работе лор-органов
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«Когда человек выходит из зоны комфорта, волнуется из-за какой-то ситуации или события, особенно если у него есть какие-то слабые места, например, хронический тонзиллит или синусит, то всё это будет прогрессировать. Человеку же будет казаться, что это просто обострение уже привычного», — сказал Зайцев в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
В число последствий, вызванных стрессом, может входить, например, и афония, или потеря голоса на нервной почве. Ощущение кома в горле также может быть следствием переживаний.
Проявлением невроза может быть и кашель. Связано это с тем, что кашлевой центр раздражается рефлекторно.
Ранее Владимир Зайцев в беседе с URA.RU перечислил заболевания, которые могут грозить тем, кто не носит шапку весной.