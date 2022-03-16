Отоларинголог Зайцев рассказал, как стресс может отразиться на работе лор-органов

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что нервное перенапряжение и стрессы могут негативно сказываться на работе лор-органов. Зачастую эти симптомы пациент может воспринимать как проявления простудного характера.

«Когда человек выходит из зоны комфорта, волнуется из-за какой-то ситуации или события, особенно если у него есть какие-то слабые места, например, хронический тонзиллит или синусит, то всё это будет прогрессировать. Человеку же будет казаться, что это просто обострение уже привычного», — сказал Зайцев в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В число последствий, вызванных стрессом, может входить, например, и афония, или потеря голоса на нервной почве. Ощущение кома в горле также может быть следствием переживаний.

Проявлением невроза может быть и кашель. Связано это с тем, что кашлевой центр раздражается рефлекторно.

Ранее Владимир Зайцев в беседе с URA.RU перечислил заболевания, которые могут грозить тем, кто не носит шапку весной.