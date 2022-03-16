Эндокринолог Павлова рекомендовала пить больше воды для уменьшения стресса
«Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьёт воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола», — рассказала она в беседе с радио Sputnik.
Другим способом борьбы со стрессом Павлова назвала занятие спортом.
«В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса», — пояснила она.
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