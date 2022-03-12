Невролог Задорина-Негода рассказала, почему при стрессе может болеть спина и голова

Заведующая отделением реабилитации, врач-невролог, врач ЛФК, мануальный терапевт Клиники Инновационных Технологий в Куркино Галина Задорина-Негода рассказала, почему при стрессе может болеть спина и голова.

«Существует несколько механизмов возникновения болевого синдрома при стрессе. Это могут быть как головные боли, так и боли в спине и в области шеи. Часто это происходит от рефлекторного напряжения мышц, которое приводит к изменению положения головы и плеч», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила врач, ещё один механизм связан с нарушением дыхания при стрессе — когда человек замирает, сбивается дыхание, что приводит к перенапряжению мышц, участвующих в процессе дыхания.

Задорина-Негода выразила мнение, что справиться с болью помогут массаж, иглорефлексотерапия и лечебные упражнения, но для хорошего лечебного эффекта нужно устранить саму причину проблемы.

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