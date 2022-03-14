Томская область возобновляет плановую медпомощь и диспансеризацию

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о возобновлении в регионе плановой медпомощи, диспансеризации и профессиональных осмотров. Ранее всё это было приостановлено из-за коронавируса.
Томская область возобновляет плановую медпомощь и диспансеризацию
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает областная администрация.

«Решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, с сегодняшнего дня, 14 марта, во всех лечебных учреждениях региона возобновляются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профосмотры», — говорится в заявлении.

Власти пояснили, что медицинские организации Томской области также возобновляют проведение медосвидетельствований, обязательные периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, осмотры по направлению призывной комиссии.

Ранее главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление, которое отменяет обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий жителей региона.

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