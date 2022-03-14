В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда граждан

Главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление, которое отменяет обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий жителей региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%», — говорится в постановлении.

Постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан признано утратившим силу.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».