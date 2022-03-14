В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда граждан

Короткая ссылка
Главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление, которое отменяет обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий жителей региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%», — говорится в постановлении.

Постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан признано утратившим силу.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить