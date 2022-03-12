В Адыгее смягчили ряд ограничительных мер по COVID-19

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В Адыгее смягчили ряд ограничительных мер, введённых в связи с пандемией.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на соответствующий указ главы республики Мурата Кумпилова.

Так, с 11 марта в регионе отменены QR-коды при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортивных учреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы и базы отдыха.

Отменяются ограничения на число участников массовых мероприятий, а также норма по дистанционной работе.

По-прежнему действует самоизоляция для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сохраняется и масочный режим.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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