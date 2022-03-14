Диетолог Соломатина перечислила необходимые продукты для соблюдающих пост

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соблюдающим пост нужно включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир, чтобы восполнить витамины, микро- и макроэлементы, которые человек обычно получает с продуктами животного происхождения.
Диетолог Соломатина перечислила необходимые продукты для соблюдающих пост
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В беседе с «Москвой 24» специалист сказала, что белок можно получить, употребляя в пищу бобовые: фасоль, горох, чечевицу.

«Жиры нужны для клеточной мембраны, для миелиновых оболочек. Источник — растительные масла, но не нужно упираться в какое-то одно масло, что многие и делают. Растительные масла должны быть разнообразными. И оливковое, и виноградной косточки — любые. Чем шире линейка, тем лучше», — сказала Соломатина.

Полезный для организма селен присутствует в бразильских орехах, а бета-каротин — в моркови, тыкве, облепихе, уточнила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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