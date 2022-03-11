В Волгоградской области подтвердили 1037 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 1037 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 2500 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 196 904 человека, вылечились 176 755.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 50 743 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.