В Иркутской области зафиксировали 1809 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 1809 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 1809 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 267 641.

«2101 пациент с диагнозом COVID-19 продолжает проходить лечение в больницах области. Это на 219 меньше, чем накануне», — отметили в штабе.

Выздоровели с начала пандемии 240 795 жителей (+3711 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 80 случаев коронавируса. Госпитализированы 34 пациента. Вылечились 38 жителей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего в городе заболели 78 983 человека, выздоровели 75 789.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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