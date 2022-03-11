Макдоналдс планирует приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта

Макдоналдс планирует временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания «Макдоналдс» с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Офис компании продолжит работу в прежнем режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов «Макдоналдс» за год.

Также председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.