Адвокат: присяжные признали виновным экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова

Присяжные признали виновным экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве. Об этом заявил его адвокат Артём Сарбашев.

«Признали виновным. 17 марта состоится обсуждение вердикта и оглашение приговора», — приводит слова Сарбашева ТАСС.

В октябре Кулакова оправдали с большим перевесом голосов — пять присяжных выступили за оправдание и один против. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.

Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».

Бабушкинский суд Москвы арестовал мужчину 21 июня 2019 года.