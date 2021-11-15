Прокуратура Подмосковья обжалует приговор экс-главе Раменского района

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Прокуратура Московской области обжалует оправдательный приговор, вынесенный экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой.
Прокуратура Подмосковья обжалует приговор экс-главе Раменского района
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В октябре Кулакова оправдали с большим перевесом голосов — пять присяжных выступили за оправдание и один против.

В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.

Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».

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