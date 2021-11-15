Прокуратура Подмосковья обжалует приговор экс-главе Раменского района
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- АГН «Москва»
«Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В октябре Кулакова оправдали с большим перевесом голосов — пять присяжных выступили за оправдание и один против.
В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.
Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».