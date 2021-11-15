Прокуратура Подмосковья обжалует приговор экс-главе Раменского района

Прокуратура Московской области обжалует оправдательный приговор, вынесенный экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой.

«Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В октябре Кулакова оправдали с большим перевесом голосов — пять присяжных выступили за оправдание и один против.

В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.

Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».