Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве
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«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан глава Раменского района по подозрению в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК России)», — указано в сообщении.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения.
В СК заявили, что после этого подозреваемый скрылся с места происшествия. В ближайшее время ведомство решит вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.
В пресс-службе губернатора Московской области заявили, что глава Раменского района Андрей Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия. Исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципалитета Николай Воробьёв.
В начале мая СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области.