Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве

Следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Об этом информирует пресс-служба Главного управления СК по Подмосковью.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан глава Раменского района по подозрению в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК России)», — указано в сообщении.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения.

В СК заявили, что после этого подозреваемый скрылся с места происшествия. В ближайшее время ведомство решит вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.

В пресс-службе губернатора Московской области заявили, что глава Раменского района Андрей Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия. Исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципалитета Николай Воробьёв.

В начале мая СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области.