СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области

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В городе Нязепетровске Челябинской области обнаружили тела пяти человек, в том числе ребёнка, с ножевыми ранениями. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.
СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области
  • © Следственный комитет РФ

«В утреннее время 4 мая в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и четырёхлетнего мальчика с ножевыми ранениями», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте происшествия.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца.

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