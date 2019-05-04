СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области
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«В утреннее время 4 мая в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и четырёхлетнего мальчика с ножевыми ранениями», — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте происшествия.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца.