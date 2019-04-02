В Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца

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Жителя Ростовской области приговорили к 14,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве десятимесячного ребёнка и избиении женщины.
В Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным следствия, в марте 2018 года 33-летний житель Белокалитвинского района избил своего сына, в результате чего младенец умер на месте. 

Также СК установил, что в январе 2018 года обвиняемый нанёс несколько ударов жене металлической кочергой. У женщины диагностировали открытый перелом руки.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст.112 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью»).

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.

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