В Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По данным следствия, в марте 2018 года 33-летний житель Белокалитвинского района избил своего сына, в результате чего младенец умер на месте.
Также СК установил, что в январе 2018 года обвиняемый нанёс несколько ударов жене металлической кочергой. У женщины диагностировали открытый перелом руки.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст.112 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью»).
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.