В Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве

В Дегтярске завели уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу. Задержан 16-летний подросток, его уже арестовал суд.

Дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть» и «Разбой» УК РФ.

«Девушка-подросток имеет по уголовному делу статус свидетеля», — уточнил Шульга.

В свою очередь, глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых заявил, что правоохранительные органы изучили видео с камер наблюдения.

«Стало понятно, что юноша увидел нетрезвого мужчину с деньгами в руках, вероятно, после этого и созрел криминальный план завладеть денежными средствами», — сообщил он.

По словам Горелых, подросток последовал за мужчиной в район заброшенного стадиона, где и было совершено нападение.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Севастополе задержали подростка, подозреваемого в убийстве матери и бабушки.