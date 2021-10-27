Адвокат: присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова

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Присяжные заседатели оправдали бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Об этом сообщил его адвокат Артём Сарбашев.
Адвокат: присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова
  • РИА Новости

«Его оправдали с большим перевесом голосов: пять присяжных — за оправдание и один был против», — сказал он РИА Новости. Как уточняет агентство, вердикт был вынесен в Подольском суде 27 октября.

ТАСС со ссылкой на адвоката пишет, что 15 ноября в Подольском городском суде «будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор».

В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.

Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».

Бабушкинский суд Москвы арестовал мужчину 21 июня 2019 года.

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