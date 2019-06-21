Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

«Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу», — сказала судья Наталья Курышева.

Он останется под арестом до 7 июля.

1 июня суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил данное решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр.

В конце мая следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

По предварительным данным следствия, подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую из-за личных неприязненных отношений. При этом сам Кулаков вину не признаёт.

31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района. Исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципалитета Николай Воробьёв.