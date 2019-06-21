Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Короткая ссылка
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
  • РИА Новости

«Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу», — сказала судья Наталья Курышева.

Он останется под арестом до 7 июля.

1 июня суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил данное решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр. 

В конце мая следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

По предварительным данным следствия, подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую из-за личных неприязненных отношений. При этом сам Кулаков вину не признаёт.

31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района. Исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципалитета Николай Воробьёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить