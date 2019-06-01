Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве его знакомой.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — приводит ТАСС слова его адвоката Артёма Сарбашева.

По словам Сарбашева, Кулакова предварительно допрашивали как свидетеля, после чего задержали.

«Свою вину он не признаёт», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины.

Сообщалось, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность.

31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.