Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве
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«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — приводит ТАСС слова его адвоката Артёма Сарбашева.
По словам Сарбашева, Кулакова предварительно допрашивали как свидетеля, после чего задержали.
«Свою вину он не признаёт», — отметил адвокат.
Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины.
Сообщалось, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность.
31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.