Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

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Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве его знакомой.
Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве
  • © Кадр: видео YouTube/Раменское телевидение

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — приводит ТАСС слова его адвоката Артёма Сарбашева.

По словам Сарбашева, Кулакова предварительно допрашивали как свидетеля, после чего задержали.

«Свою вину он не признаёт», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины.

Сообщалось, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность.

31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.

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