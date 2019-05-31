Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.

По её словам, последний раз чиновник видел погибшую в апреле текущего года.

«Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей последний раз в конце апреля. Однако на жертве и её вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого», — уточнила Кирюшина.

Ранее стало известно, что следователи задержали Кулакова по подозрению в убийстве знакомой.

По предварительным данным, в ночь на 2 мая чиновник убил 39-летнюю женщину, к которой испытывал личные неприязненные отношения, после чего скрылся с места происшествия. 29 мая Кулаков досрочно сложил свои полномочия.

В свою очередь, в Общественной палате Раменского сообщили о гибели своей сотрудницы Евгении Исаенковой.

«Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги Евгении Исаенковой. Как это случилось, почему, кто виноват? Очень надеемся, что, когда правоохранительные органы закончат свою работу, мы узнаем ответы на эти вопросы», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram.

В апреле URA.RU со ссылкой на УМВД России по Курганской области передавало, что в регионе задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.