Mars объявила о приостановке экспорта продукции в Россию

Американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и прекращении экспорта продукции в страну.

«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — говорится в заявлении компании.

Ранее американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостановит корпоративную поддержку на российском рынке, это касается и цепочек поставок.

Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas заявила о временной остановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.

Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.