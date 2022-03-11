Mars объявила о приостановке экспорта продукции в Россию
«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — говорится в заявлении компании.
Ранее американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостановит корпоративную поддержку на российском рынке, это касается и цепочек поставок.
Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.
Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas заявила о временной остановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.
Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.