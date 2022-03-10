Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на рынке России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостановит корпоративную поддержку на российском рынке, это касается и цепочек поставок. Компания отметила, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе.

«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении», — заявила компания.

8 марта американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

В свою очередь, компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.