Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на рынке России
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«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении», — заявила компания.
8 марта американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.
Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.
В свою очередь, компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.