В Волгоградской области выявили 1054 случая COVID-19 за сутки

В Волгоградской области выявили 1054 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 208 пациентов.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 195 867 жителей. Вылечились 174 195 человек, в том числе 2011 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 51 231 случай коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.